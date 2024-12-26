ЦБ РФ снял ограничения на полную стоимость потребительских кредитов

Об этом сообщается на сайте Банка России.

Центробанк РФ отменил ограничение полной стоимости кредита по всем потребительским кредитам с 1 января по 31 марта 2025 года.

Решение регулятора обусловлено ростом стоимости фондирования финансовых организаций в связи с повышением ключевой ставки, а также усилением конкуренции банков за фондирование для выполнения норматива краткосрочной ликвидности.

Ограничение ПСК привело бы к тому, что кредиты стали бы менее доступными для граждан, а также повысили риски манипулирования расчетом полной стоимости кредита, пояснили в Банке России.

Ранее сообщалось о том, что жители РФ выплачивали примерно шесть кредитов в этом году.