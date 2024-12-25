ЦБ усилит контроль за денежными переводами россиян

В России будет усилен контроль за денежными переводами граждан. Для этой цели Центробанк совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает новую платформу, с помощью которой можно будет передавать информацию о подозрительных операциях сразу во все кредитные организации.

Об этом в интервью РБК рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

Разработка позволит отслеживать клиентов-дропов, которые предоставляют свои банковские карты для обналичивания денежных средств или совершения переводов в пользу теневого бизнеса или других сомнительных операций.

Так как дропы могут открывать счета в нескольких банках, возникла необходимость в централизованном доведении информации до всех кредитных организаций.

Платформа призвана решить этот вопрос. Она позволит банкам пользоваться данными и принимать превентивные меры по недопуску дропов к открытию карт, пояснил Шабля.

Ранее глава ВТБ Костин назвал сроки снижения ключевой ставки в России.