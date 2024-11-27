ЦБ: ряд инвесторов незаконно скупали акции Yandex

Некоторые инвесторы в нарушение закона приобретали акции иностранной компании Yandex, уже затем обменивали их на российские ценные бумаги. Об этом сообщил Владимир Чистюхин, первый заместитель председателя Центробанка РФ. Его слова привело издание РБК.

Чистюхин заявил, что некоторые недобросовестные инвесторы приобретали акции зарубежной компании Yandex N.V. Это происходило без разрешения правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

«Были и не совсем добросовестные инвесторы, которые приобретали бумаги иностранного Yandex без получения решения, чтобы затем взамен получить новые бумаги», — указал он.

Зампред Центробанка добавил, что его ведомство теперь не знает, как защищать права таких людей. Он вдобавок не уверен, что это надо вообще делать.

Ранее сообщалось, что курьер службы доставки «Яндекса» предотвратил преступление. Мошенники обманным путем выманили у пенсионерки более миллиона рублей, коробку с деньгами пожилая женщина вручила курьеру. Тот заподозрил неладное и позвонил в полицию. В итоге вся преступная схема была сорвана.