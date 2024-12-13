ЦБ: российские работодатели вводят новые методы привлечения сотрудников

На фоне нехватки кадров индексация заработной платы не всегда способна обеспечить привлечение и удержание сотрудников, поэтому российские работодатели активно внедряют дополнительные меры стимуляции. Об этом упоминается в декабрьском отчете «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России», сообщил РБК.

К таким мерам относятся, например, компенсация процентов по ипотечным кредитам, возможность приобрести жилье по сниженной цене, расширенные социальные льготы, абонементы в фитнес-клубы, а также возмещение затрат на детский отдых и билеты на мероприятия.

Кроме того, многие компании отметили рост интенсивности работы. Для выполнения увеличившихся заказов некоторые организации были вынуждены перейти на шестидневную рабочую неделю и нанимать студентов на частичную занятость.

Вице-премьер Александр Новак ранее заявлял о нехватке 1,5 млн квалифицированных кадров, особенно в строительном и транспортном секторах, а также в сфере ЖКХ.

Дефицит рабочей силы является ключевой проблемой для российской экономики, и рекордно низкий уровень безработицы (2,3% по итогам октября) указывает на отсутствие свободных рабочей силы, как отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ранее в ЦБ заявили о росте международных резервов России. По информации, они достигли отметки в $614,4 млрд.