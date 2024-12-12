В ЦБ заявили о росте международных резервов России

По данным на 6 декабря, международные резервы России достигли отметки в $614,4 млрд, а за неделю этот показатель вырос на $0,3 млрд. Об этом пишет ТАСС и ссылается на ЦБ.

Регулятор уточнил, что объем запасов вырос по причине «более значительного влияния положительной переоценки по сравнению с операциями со средствами Фонда национального благосостояния». Также приводятся данные о профиците внешней торговли России, который в январе-ноябре увеличился на $7,9 млрд и достиг отметки в $118,6 млрд. Годом ранее этот показатель составлял $110,7 млрд.

А профицит баланса внешней торговли России в ноябре сократился на $3,2 млрд по сравнению с данными за подобный период 2023 года и составил $6,3 млрд. Регулятор объяснил, что это случилось из-за «существенного снижения экспорта товаров по сравнению с уменьшением импорта». Также отмечается, что профицит счета текущих операций по итогам января - ноября составил $57,4 млрд против $49,5 млрд годом ранее.

Ранее сообщалось о том, почему по мнению экономистов в последние месяцы криптовалюты теряют завоеванные позиции.