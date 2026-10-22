Почему кредиты подорожают, даже если ЦБ не поднимет ставку: мнение экономиста

По словам аналитика, удорожание займов будет продиктовано ростом стоимости рисков и переходом кредитных организаций к более консервативной оценке платежеспособности клиентов. При этом доходность по депозитам не снизится: максимальные проценты по вкладам могут сохраниться на отметке около 13,5% при неизменной ключевой ставке. Эксперт обратил внимание на то, что инфляция в сентябре составила 6,4%, что существенно выше целевого ориентира Банка России в 4%. Дополнительное инфляционное давление создают налоговые изменения, издержки от которых бизнес закладывает в розничные цены. В связи с этим регулятор, по мнению Бархоты, в ближайшее время не перейдет к смягчению денежно-кредитной политики.