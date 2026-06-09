ЦБ снижает ставку осторожно: Нижегородская область обогнала страну по дешевизне

Годовая инфляция в Нижегородской области в апреле опустилась до 5,4%, в среднем по ПФО — до 6,4%, а по России — до 5,6%. Цифры заметно ниже пиковых значений, но главный сюрприз в другом: некоторые товары не просто замедлили рост, а реально подешевели. И причины здесь не сезонные скидки, а серьезные структурные сдвиги. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Что именно ударило по ценам? Огурцы — классика: весной и летом теплицам не нужен дорогой обогрев, так что затраты падают. Но куда интереснее история с импортными фруктами, смартфонами, бытовой техникой и зарубежными турами. Их снижение объясняют сразу двумя факторами: укреплением рубля (импорт стал дешевле в пересчете) и ростом собственного производства. То есть мы меньше зависим от ввозных скачков. Плюс молочка — молоко, сыр, творог, масло — продолжает дешеветь за счет увеличения объемов на внутреннем рынке. По данным сервиса «Ценозавр», сливочное масло за год сбросило 6% до 215 рублей за 180 граммов.

Обратная сторона медали — санаторно-оздоровительные услуги как раз подорожали. И это не инфляционный сбой, а чистая сезонность: потянулись люди отдыхать в пансионаты, вырос спрос — выросла цена.

Май добавил копилку снижений еще более ярко. Картофель рухнул в цене почти на 48% за год (до 39 рублей за кило), свекла — на 47% (41 рубль), лук и капуста стали легче более чем на 40%. Среди круп лидер падения — рис. Впечатляющая динамика, особенно на фоне прошлых лет, когда борщевой набор только дорожал.

Ранее в Госдуме предложили указывать наценку на ценниках продуктов.