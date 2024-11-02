ЦБ утвердил перечень системно значимых банков

Банк России оставил без изменений ранее утвержденный список системно значимых кредитных организаций, в который входят 13 банков. Это решение принято в соответствии с методикой, изложенной в указании «О методике определения системно значимых кредитных организаций», говорится на официальном сайте регулятора.

В список вошли такие крупные финансовые учреждения, как Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Газпромбанк. Также в перечень вошли «Юникредит», «Совкомбанк», МКБ, «Открытие», «Росбанк», «Т-банк», «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк» и Россельхозбанк.

Системно значимые банки представляют собой кредитные организации, которые играют ключевую роль в финансовой системе страны и оказывают значительное влияние на ее стабильность. Эти банки обычно характеризуются крупными активами, обширной клиентской базой, высокой степенью интеграции в финансовые рынки и важностью для осуществления платежей и кредитования.

Системно значимые банки подлежат повышенным требованиям к капиталу и ликвидности, чтобы обеспечить их устойчивость в условиях экономических нестабильностей.

Ранее сообщалось, что Банк России перешел к жесткой денежно-кредитной политике.