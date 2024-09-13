ЦБ запретил европейским банкам-«дочкам» отклонять валютные переводы

Банк России запретил российским подразделениям иностранных банков отказывать клиентам в осуществлении переводов в иностранной валюте или создавать технические барьеры для таких операций, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, сообщил РБК.

«Мы недавно направили «дочкам» европейских банков в России предписание, которое запрещает отказывать в проведении перевода в иностранных валютах или создавать технические препятствия для таких переводов на основании подходов, не соответствующих российскому закону», — заявила Набиуллина.

ЦБ также запретил этим банкам передавать материнским организациям и другим членам иностранных банковских групп информацию о клиентах, включая их персональные данные, для создания каких-либо списков или белых списков.

Данный приказ был направлен из-за давления Европейского центрального банка на кредитные организации с российскими подразделениями с целью уменьшения их бизнеса в России.

«Мы видим давление, мы считаем, что та сегрегация, которая предлагается, — она недопустима. «Дочки» европейских и других иностранных банков Российской Федерации созданы по российским законам, работают в российском правовом поле и исполнение требований ЕЦБ и следование санкциям иностранных государств противоречит российскому правопорядку и дискриминирует их клиентов», — подчеркнула глава регулятора.

Ранее сообщалось, что ЦБ рассматривает возможность увеличения ключевой ставки на предстоящем заседании.