Цементный завод планируют реконструировать в подмосковном Воскресенске

Порядка полутора миллиардов рублей вложат в работы по реконструкции завода по производству цемента в Воскресенске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минжилполитики.

Отмечается, что объект компании ЦЕМЕНТУМ сопровождает персональный менеджер Центра Содействию Строительству при Правительстве региона.

Площадь проведения работ составит более семи тысяч квадратных метров. Ожидается, что завод оснастят новейшим обеспыливающим и газоочистным оборудованием, здесь будет построен крытый клинкерный склад и разработана система замкнутого водооборота цеха помола цемента. Проектная мощность завода после модернизации — один миллион тонн цемента в год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что инвестиции в основной капитал Подмосковья составили свыше 556,3 миллиарда рублей за полгода.