Цена на нефть Brent упала ниже $65 за баррель

На торгах ICE в Лондоне стоимость фьючерсных контрактов на нефть Brent с поставкой в июне 2025 года впервые с 23 августа 2021 года упала ниже отметки $65 за баррель, согласно информации с торговой площадки, сообщил ТАСС.

По данным биржи на 14:25 мск, цена на Brent снизилась на 7,5%, достигнув уровня $64,87 за баррель. К 14:45 мск падение фьючерса на Brent ускорилось, и он торговался по цене $64,62 за баррель (снижение на 7,87%), в то время как фьючерс на нефть WTI с поставкой в мае 2025 года упал на 8,56%, до $61,22 за баррель.

Продолжающееся снижение цен на нефть происходит на фоне заявления ОПЕК от 3 апреля о том, что восемь стран ОПЕК+ увеличат добычу нефти в мае до 411 тыс. баррелей в сутки, что выше первоначально запланированных 135 тыс. баррелей в сутки.

По мнению экспертов, опрошенных ТАСС, данное решение соответствует балансу спроса и предложения на нефтяном рынке. Текущая ситуация позволяет альянсу вернуть на рынок объемы добычи, которые были сокращены ранее, несмотря на наблюдающееся снижение цен.

Ранее сообщалось, что цена нефти Brent впервые за 3,5 года упала ниже $68 за баррель.