«Цена неизбежно вырастет»: россиянам посоветовали не любоваться товарами с маркетплейсов

Пользователи различных маркетплейсов, добавив понравившийся товар в корзину, часто заходят в его карточку, чтобы проверить динамику цен или попросту полюбоваться. Однако, предупредила экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова, делать этого ни в коем случае нельзя.

Причина кроется в алгоритмах таких площадок, которые реагируют на поведение потенциальных покупателей и повышают цену.

«Иногда цена может меняться буквально в течение нескольких минут, а также, если просматривать тот или иной товар с разных устройств. Если страничкой товара интересуются несколько покупателей одновременно или один покупатель многократно ее просматривает, цена неизбежно вырастет. При снижении интереса тенденция установления цены будет соответствующая», — отметила Тарасова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Поэтому, добавила эксперт, если говорить о резких изменениях цен на конкретный товар (например, туфли стоили 5,5 тыс. рублей, а на следующий день продавец снизил их цену до 3 тыс.), причина этих колебаний может таиться как в реальном спросе, так и в алгоритмах обработки запросов со стороны покупателей.

В целом, ценообразование на маркетплейсах носит рыночный характер и зависит прежде всего от соотношения спроса и предложения на различные виды товаров, уточнила собеседница. Но, разумеется, владельцы продукции вполне вправе по своему усмотрению устанавливать цены.

«Большие скидки — 70-80%, которые зачастую можно видеть на страницах товаров, могут объясняться как рекламными уловками, когда продавец в описании устанавливает заведомо завышенную цену, а продает товар по настоящей якобы со скидкой, так и сезонными распродажами — например, сейчас можно найти реальный дисконт 50-60% на определенный ассортимент горнолыжного оборудования», — подытожила экономист.

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