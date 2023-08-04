Центр «Мой бизнес» поможет подмосковным предпринимателям с развитием франшизы

Подмосковные предприниматели могут получить услугу по разработке франшизы на условиях софинансирования при поддержке центра «Мой бизнес», сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

Услуга доступна для всех субъектов МСП, зарегистрированных на территории Московской области, подчеркнули в ведомстве. Уточняется, что размер софинансирования составит не более семидесяти процентов от стоимости услуги, но не более трехсот тысяч рублей.

Франшиза — это полностью упакованный бизнес, прибыль с которого предприниматель может получать без полного включения в рабочий процесс. Узнать более подробную информацию о данной мере поддержки можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье является лидером среди российских регионов по числу ОЭЗ.