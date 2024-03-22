Центр обработки данных достраивает Транснефть в подмосковных Луховицах

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили строительство центра обработки данных «Луховицы», который для своих нужд возводит ПАО «Транснефть».

Напоминаем, что реализовывать данный проект начали в ноябре 2022 года, а завершить строительство объекта планируют в середине апреля. В настоящий момент строительная готовность объекта составляет уже 94 процента. В здании площадью чуть более 1,5 тысячи квадратных метров ведутся работы по внутренней отделке помещений, устройство внутренних инженерных систем, пуско-наладочные работы.

Ожидается, что данный центр будет обеспечивать гарантированно стабильную работу всего комплекса вычислительных средств: серверов, хранилищ данных, коммуникационного оборудования, не ниже уровня «Rated-3 Data Center».

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.