Центр обработки данных крупнейшего маркетплейса планируют создать в ОЭЗ «Дубна»

В особой экономической зоне «Дубна» планируют создать центр обработки данных (ЦОД) компании Wildberries. Об этом сообщила глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит пресс-служба министерства.

ЦОД планируется создать мощностью восемь мегаватт. По предварительным данным, инвестиции в проект составят 6,5 миллиарда рублей.

Центр обработки данных является сложным высокотехнологичным инфраструктурным объектом, на котором применят самые эффективные инженерные решения.

«Запуск ЦОД в Дубне также позволит создать новые рабочие места для высококвалифицированных специалистов», — указала Зиновьева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в два раза увеличили выпуск компьютеров и оптики.