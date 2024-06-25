Центр обработки данных начали строить в подмосковной Дубне

В особой экономической зоне «Дубна» приступили к строительству Центра обработки данных крупнейшего маркетплейса России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что общая площадь здания почти шестнадцать тысяч квадратных метров, а максимальная мощность ЦОД составит 8 МВт. По предварительной оценке, инвестиции в создание и оснащение ЦОД составят 6,5 млрд рублей. Запуск ЦОД в Дубне также позволит создать новые рабочие места для высококвалифицированных специалистов. На сегодняшний день уже завершены земляные работы, идет подготовка фундамента здания.

Строительство одноэтажного здания на территории ОЭЗ «Дубна» ведется по проекту компании WildTeam. ЦОД будет включать пять IT‑модулей с машинными залами, силовыми электрическими блоками и помещениями для дизель-генераторных установок.

«В проекте Центра обработки данных реализован принцип модульности — рабочие площади здания можно расширить по мере необходимости в будущем. В здании появятся системы бесперебойного питания, а система управления дизель-генераторных установок будет работать полностью в автоматическом режиме», — отметила генеральный директор проектной компании WildTeam Мария Болдырева.

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