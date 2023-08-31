Центральная ППК подготовила локомотивные бригады и кассиров к запуску МЦД-4

Центральная ППК подготовила локомотивные бригады и кассиров к работе на четвертом диаметре (МЦД-4). В общей сложности обучение прошли 296 билетных кассиров и 220 сотрудников локобригад.

Занятия проводились в Учебном центре и в учреждениях-партнерах. В ходе обучения особое внимание уделяли разбору нестандартных ситуаций.

В программу обучения вошли блоки по теории и практике. Между ними проводились аттестации и экзамены. Для закрепления полученных знаний использовались симуляторы управления электропоездом. После прохождения итоговой аттестации практика проходила на реальных электричках.

«Все сотрудники будущего диаметра обучены в полном соответствии с актуальными требованиями к качеству обслуживания пассажиров», - заявил гендиректор компании Иван Конев.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, как запуск МЦД повлияет на экономику.