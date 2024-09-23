ЦБ РФ продлил до 31 марта ограничения на перевод валюты за границу

Граждане РФ и нерезиденты из дружественных стран смогут ежемесячно переводить на зарубежные счета не более $1 млн или его эквивалент в другой валюте до 31 марта, сообщили в ведомстве.

Лимиты на переводы через денежные системы останутся прежними — $10 тыс. в месяц. Физические лица все еще могут переводить за границу средства в размере своей заработной платы.

Сохраняется запрет на переводы для физических лиц, которые не работают в России. Банки из недружественных стран могут осуществлять переводы в рублях, используя корреспондентские счета в российских банках, если обе стороны имеют счета в зарубежных учреждениях.

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