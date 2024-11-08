Центробанк может получить право ограничивать выдачу ипотеки

С 1 апреля 2025 году Центробанк РФ может получить право ограничивать банкам выдачу ипотечных и автокредитов. Соответствующий проект ко второму чтению подготовил комитет Госдумы по финансовому рынку, сообщает «Интефакс».

Доработанный законопроект опубликован в электронной базе данных парламента.

Новая версия законопроекта предполагает, что ЦБ РФ сможет устанавливать макропруденциальные лимиты для ипотек и автокредитов. Документ будет рассматриваться 12 ноября.

Разработанные ЦБ механизмы позволят регулировать структуру необеспеченного потребительского кредитования. Они направлены на то, чтобы снизить долю рискованных кредитов.

Ранее сообщалось о том, что мини-ипотека становится новым трендом на рынке недвижимости России.