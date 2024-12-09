Тысячерублевую купюру с новым дизайном выпустят в конце 2025 года

Центробанк РФ планирует выпустить обновленную тысячную купюру ближе к концу 2025 года. Об этом в интервью изданию «Известия» сообщил зампред ЦБ Сергей Белов.

Участие в голосовании за выбор символа для новой купюры приняли участие почти 300 тысяч россиян.

Выбрать символ можно до 12 декабря. Итоговую версию дизайна тысячерублевой купюры утвердит совет директоров Банка России.

По словам Белова, выпуск новой купюры проходит несколько этапов.

Сначала разрабатывается концептуальный дизайн, потом эскизный проект, после этого начинается подготовка к запуску производства, затем делается печатный проект и только потом печать тиража.

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