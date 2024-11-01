Центробанк объяснил ослабление рубля за последние месяцы

В последние несколько месяцев рубль несколько просел по отношению к другим валютам. Это произошло из-за снижения экспорта и роста объемов импорта. Так считает Елизавета Данилова, глава департамента финансовой стабильности Центробанка. Ее точку зрения привело издание «Коммерсантъ».

Данилова считает, что на курс рубля в России очень сильно влияет итоговое сальдо, которое складывается из экспорта и импорта.

«Последнее ослабление курса, в последние месяцы, было связано со снижением положительного сальдо текущего счета — за счет некоторого снижения экспорта и увеличения импорта», — указала она.

Вдобавок к этому, на курс повлияла инфляция, а также очень низкий уровень безработицы. В условиях дефицита рабочих рук происходит быстрый рост заработной платы, это приводит к повышению цен в экономике.

Ранее эксперт Зубец назвал повышение ключевой ставки банком России необходимым условием для сокращения оттока финансов. По его мнению, дефицит рабочей силы ведет к привлечению в трудовую сферу мигрантов из-за рубежа, что неминуемо приводит к выводу части капиталов за границу. В нынешних условиях экономика РФ не в состоянии обойтись без иностранных рабочих.