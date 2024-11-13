Высокая ключевая ставка грозит России стагфляцией, хотя Центробанк не признает этого: прогноз экономистов

При сохранении высокой ключевой ставки Россию может ожидать стагфляция (одновременный спад экономики и высокая инфляция) во второй половине 2025 года, заявила экономист, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Ранее эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупредили , что жесткая денежно-кредитная политика Центробанка фактически поставила РФ под угрозу стагфляции.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее говорила, что повышением ставки регулятор, наоборот, борется с риском стагфляции. Литвиненко в данном вопросе больше согласна с мнением коллег из ЦМАКП. Она считает, повышенная ставка всегда наносит определенный вред развитию экономики. Малое и среднее предпринимательство (МСП) не получают выгодные кредиты, крупному бизнесу также сложно брать средства для развития и расширения в таких условиях.

«Ставка свыше уровня 15% вряд ли идет на пользу любой экономике, даже если у нас продолжает при этом активно работать военно-промышленный комплекс, подтягивается гражданский сектор экономики. Сектор малого и среднего бизнеса больше всего страдает, в таком случае затормаживается развитие. Сотрудники МСП и крупного бизнеса начинают получать меньше доходов, падает потребительская активность, снижается уровень продаж, следовательно, меньше вливаний в развитие бизнеса. Получается замкнутый круг», — пояснила Литвиненко.

По ее словам, это один из признаков того, что экономика может стремиться к состоянию стагфляции. Экономист заявила, что держать высокую ставку длительный период и повышать ее дальше не стоит. При этом Литвиненко спрогнозировала очередное повышение ставки до 22-23% в декабре, начало снижения экономист допустила только в феврале-апреле.

«Это достаточно длительный период времени. Отголоски этого состояния мы сможем увидеть уже во второй половине 2025 года. Первая половина будет отрабатываться на ставках рефинансирования до этого периода. Во второй половине года экономика будет характеризоваться уже не ростом, а именно падением, в первую очередь, производственного сектора», — заключила эксперт.

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