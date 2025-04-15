Центробанк отозвал лицензию у банка из Башкирии

Центральный банк России принял решение отозвать лицензию у «ПромТрансБанка» (ПТБ), зарегистрированного в Башкирии. Об этом говорится на официальном сайте регулятора. Решение вступило в силу 15 апреля 2025 года.

«ПромТрансБанк» имел 17 отделений на территории Башкирии и один офис в Москве. Штаб-квартира располагается в Уфе. Банк ПТБ является единственным региональным банком Башкортостана.

Финансовое учреждение предоставляло кредиты как физическим, так и юридическим лицам, однако в последнее время столкнулось с рядом проблем.

По информации ЦБ, отзыв лицензии обусловлен нарушением действующего законодательства и недостаточной капитализацией банка.

Отзыв лицензии банка означает завершение деятельности организации как банка. Сама лицензия разрешает выполнять различные финансовые операции, включая привлечение депозитов, выдачу кредитов, проведение расчетов.

Ранее РБК сообщило, что клиенты «Ситибанка» начали получать выплаты от заблокированных активов.