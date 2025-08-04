Центробанк понизил курс доллара и повысил курс евро на 5 августа

По указанию Центробанка, курс доллара в России 5 августа составит 79,6736 руб. Это на 66 копеек ниже, чем 4 августа. В то же время курс евро повышен почти на такое же значение. Его повышают на 62 копейки, до 92,3252 руб. за €1. Курс юаня изменен крайне незначительно, он составит 11,067 руб., что на две копейки ниже, чем днем ранее.

Ранее Центробанк пообещал, что российским пользователям в разумные сроки заменят все карты международных платежных систем Visa и Mastercard. Их поменяют на карточки «Мир». В ЦБ добавили, что людям не придется самим предпринимать какие-либо действия. Банки их будут своевременно информировать о замене карт, а до того момента вся работа карточек будет осуществляться в обычном режиме. Сроки для такого шага сейчас прорабатываются в Банке России.