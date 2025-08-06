Центробанк пообещал сохранить жесткость кредитной политики для снижения инфляции

Банк России будет поддерживать жесткость тех кредитно-денежных условий, которая наблюдается в последние годы. Это будет происходить до тех пор, пока не будут достигнуты целевые показатели инфляции. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на слова представителей Банка России. В Центробанке прошло заседание, на котором обсуждалась ключевая ставка. В итоге было решено, что текущая финансовая политика должна быть сохранена еще на продолжительное время.

«Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году», — указали журналистам.

По сценарию ЦБ РФ, средняя ставка в 2025 году составит 18,8-19,6% годовых. В следующем году планируется ее опустить до уровня в 12-13% годовых.

Ранее Центробанк пообещал, что российским пользователям в разумные сроки заменят все карты международных платежных систем Visa и Mastercard. Их поменяют на карточки «Мир». В ЦБ добавили, что людям не придется самим предпринимать какие-либо действия. Банки их будут своевременно информировать о замене карт, а до того момента вся работа карточек будет осуществляться в обычном режиме. Сроки для такого шага сейчас прорабатываются в Банке России.