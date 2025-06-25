Центробанк предложил сдвинуть сроки массового внедрения цифрового рубля

Центробанк направил в Государственную Думу письмо. В нем он предлагает, чтобы крупнейшие банки России предоставили своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой, и такие операции должны стартовать с 1 сентября 2026 года.

«С этой же даты открыть свою инфраструктуру для цифровых рублей и обеспечить возможность оплаты товаров и услуг цифровой формой национальной валюты должны будут торговые компании, которые являются клиентами крупнейших банков и у которых выручка за предшествующий год превышает 120 млн рублей», — указано в документе.

Для менее крупных банков и их клиентов срок внедрения цифрового рубля сдвигается еще на год. Для наиболее мелких кредитных организаций и торговых точек эта дата сдвинется на два года, на 1 сентября 2028 года. Все эти сроки, по утверждению Центробанка, были рассчитаны исходя из общения с участниками рынка.

Ранее экономист Твердохлебов объяснил значимость даже небольшого снижения ставки Центробанка. По его словам, это сигнал для рынка о том, что стабилизация отечественной экономики приняла устойчивый характер. По мнению эксперта, дальнейшие действия финансового регулятора по корректировке ключевой ставки станут зависеть от большого количества факторов, в первую очередь внешних, оказывающих влияние на внутреннюю экономику, в связи с чем на данный момент говорить о тренде на понижение ключевой ставки еще рано.