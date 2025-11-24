Центробанк предложил запретить маркетплейсам продавать свои кредиты

Центробанк вступил в регулирующий спор с крупными маркетплейсами, поддержав позицию традиционных банков относительно кредитных практик онлайн-платформ. Как пояснил экономист Василий Колташов, дочерние банки интернет-ритейлеров активно продвигают кредиты непосредственно в момент покупки, что противоречит политике ЦБ, направленной на ограничение заемного финансирования и стимулирование сбережений. Об этом сообщает радио Sputnik.

Раскрывая суть конфликта, эксперт отметил, что легкий доступ к кредитованию побуждает потребителей к импульсным покупкам ненужных товаров, постепенно втягивая их в долговую зависимость. Колташов выступил за ограничение видимости кредитных предложений и их использование исключительно для серьезных, жизненно важных приобретений, а не для повседневных трат.

Последствием ужесточения регулирования станет неизбежное подорожание товаров на маркетплейсах, однако, по мнению экономиста, это не изменит потребительских предпочтений. Онлайн-платформы сохранят конкурентное преимущество перед обычными магазинами благодаря удобству и широте ассортимента, которые традиционная розница не смогла предложить.

Он добавил, что итогом противостояния стало официальное предложение главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о законодательном запрете маркетплейсам продавать собственные банковские продукты на своих же площадках. Этот шаг направлен на создание более сбалансированной финансовой экосистемы и защиту потребителей от избыточной кредитной нагрузки.

Ранее сообщалось, что объемы доставок на маркетплейсы перед «черной пятницей» выросли на 10–15%.