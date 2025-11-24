Объемы доставок на маркетплейсы перед «черной пятницей» выросли на 10–15%

В преддверии ноябрьских распродаж, и особенно черной пятницы, транспортные компании фиксируют стабильный ежегодный рост объемов отгрузок для интернет-магазинов и торговых сетей. По данным федеральной транспортной компании «Скиф-Карго», в 2025 году объемы доставок товаров на маркетплейсы демонстрируют увеличение на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (материал есть у « Известий »).

Наибольший рост показали определенные товарные категории. Лидерами по динамике стали электроника, спрос на которую вырос на 50–65% в годовом сопоставлении, а также косметика и парфюмерия с ростом в 40–50%. Значительное увеличение отгрузок, на 30–40%, также отмечено в сегментах текстиля и товаров для дома, продукции для животных, спортивного инвентаря и автотоваров.

Согласно информации от ГК «Деловые Линии», в структуре ноябрьских отправок на маркетплейсы около 20% всего объема пришлось на одежду, а еще 7% — на косметику и предметы гигиены.

Данные «Мегамаркета» свидетельствуют о активном наращивании складских запасов перед праздничным сезоном. Абсолютным лидером по темпам роста стала новогодняя продукция, запасы которой на складах маркетплейса в ноябре превысили октябрьские показатели в 14 раз. Также значительное увеличение продемонстрировала сантехника (в 5 раз), товары общего потребнения (в 3 раза), одежда и малая бытовая техника (в 2 раза) и спортивные товары (в 1,5 раза).

Основные товарные потоки в ноябре традиционно были направлены из городов Центрального, Северо-Западного регионов и Сибири в Поволжье, на Урал, а также в южную и центральную часть России.

