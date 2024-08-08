В России ужесточат правила обработки данных и защиту инвесторов по новому закону
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал новый законодательный акт, призванный модернизировать механизмы обращения с персональными данными в стране.
Документ был опубликован на официальном портале правовых актов. Ключевые нововведения включают в себя уточнение правил обработки персональных данных, обезличенных в установленном порядке. Теперь четко регламентируются процедуры формирования массивов таких данных и предоставления к ним доступа. Кроме того, вводится прямой запрет на создание составов, содержащих особые категории персональных данных, включая биометрические. Точные требования к обезличиванию такой информации будут разработаны Правительством РФ совместно со службой безопасности.
Кроме того, глава государства подписал указ, который также дополняет ранее принятые меры по защите держателей российских гособлигаций, номинированных в иностранной валюте. Документ регулирует выпуск замещающих евробондов.
Принятые законодательные изменения отражают стремление государства повысить уровень гарантий конфиденциальности персональных сведений граждан и обезопасить инвестиции россиян в условиях внешнего санкционного давления.
Ранее стало известно о том, что Путин объявил о выплатах жителям Курской области, покинувшим дома из-за атак ВСУ.