В России ужесточат правила обработки данных и защиту инвесторов по новому закону

Документ был опубликован на официальном портале правовых актов. Ключевые нововведения включают в себя уточнение правил обработки персональных данных, обезличенных в установленном порядке. Теперь четко регламентируются процедуры формирования массивов таких данных и предоставления к ним доступа. Кроме того, вводится прямой запрет на создание составов, содержащих особые категории персональных данных, включая биометрические. Точные требования к обезличиванию такой информации будут разработаны Правительством РФ совместно со службой безопасности.

Кроме того, глава государства подписал указ, который также дополняет ранее принятые меры по защите держателей российских гособлигаций, номинированных в иностранной валюте. Документ регулирует выпуск замещающих евробондов.

Принятые законодательные изменения отражают стремление государства повысить уровень гарантий конфиденциальности персональных сведений граждан и обезопасить инвестиции россиян в условиях внешнего санкционного давления.

Ранее стало известно о том, что Путин объявил о выплатах жителям Курской области, покинувшим дома из-за атак ВСУ.