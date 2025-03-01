Центробанк РФ не менял свою политику к возвращению инфляции к 4%

По словам советника главы финансового регулятора Кирилла Тремасова, Центробанк РФ все еще настроен на возврат инфляции к 4%.

Он подчеркнул, что в политике Банка России ничего не изменилось, он стремится к обеспечению ценовой стабильности, чтобы удержать ее в будущем.

По мнению Тремасова, в целом регулятор не имеет иллюзий по поводу возвращения инфляции к цели в текущем году, то есть 7-8%. А к цели инфляция вернется в следующем году и станет находиться на указанном уровне позже.

Он отметил, что Центробанк РФ ожидает пик годовой инфляции в стране в весенний период, после чего она станет падать на фоне эффектов базы. Так, быстро товары и продукты дорожали в ноябре, декабрь, январь, то в феврале ожидается замедление темпов роста цен.

Ранее глава ВТБ Костин спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ во второй половине года.