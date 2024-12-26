ЦБ РФ лишил лицензии банк «Гарант-Инвест»

Московский коммерческий банк «Гарант-Инвест» лишился лицензии на осуществление банковской деятельности. Такие данные появились на сайте российского финансового регулятора.

Данная кредитная организация находилась на 168-м месте в рейтинге по величине банковских активов. Ее уличили в нарушении федеральных законов, а также нормативных актов Центробанка.

«Банк России приказом от 26.12.2024 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Гарант-Инвест», — указано на сайте ЦБ РФ.

К данному банку за последний год уже применялись меры воздействия со стороны финансового регулятора, в частности, ограничивался прием средств у вкладчиков. Лишение лицензии стало последним способом воздействия на его работу. «Гарант-Инвест» входит в систему страхования вкладов.

Ранее сообщалось, что Центробанк намерен усилить контроль над денежными переводами россиян и с этой целью разрабатывает новую платформу. Она позволит бороться с обналичиванием средств, а также другими сомнительными финансовыми операциями.