Центробанк снизил ставку до 18% годовых

Банком России принято решение, что ключевая ставка в стране понижается до уровня в 18%. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ТАСС.

На очередном заседании правления Центробанка принято решение о снижении ключевой ставки сразу на два процентных пункта, до значения в 18%.

Такое решение было названо ожидаемым, поскольку месяц назад ключевая ставка уже была снижена, правда, всего на один процентный пункт. Параллельно этому был снижен прогноз Центробанка по средней ключевой ставке до конца текущего года. Считается, что она составит 18,8-19,6% вместо 19,5-21,5%, которые озвучивались ранее.

Годовая инфляция, как считают в Банке России, на 21 июля составляет 9,2%. По итогам 2025 года она снизится до уровня в 6-7%, а в 2026 году она выйдет на уровень в 4%, как это было ранее.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий строительство и льготные ипотечные программы, заявил о вероятном снижении ключевой ставки Банка России с 20% до 18%. Он отметил, что лично хотел бы видеть снижение на 4 процентных пункта, но реалистично ожидает уменьшения на 2 пункта.