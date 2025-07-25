Вице-премьер назвал оптимальный уровень ключевой ставки до конца года

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий строительство и льготные ипотечные программы, заявил о вероятном снижении ключевой ставки Банка России с 20% до 18% на заседании совета директоров 25 июля.

Выступая на Международной экологической конференции в «Манжероке», Хуснуллин отметил, что лично хотел бы видеть снижение на 4 процентных пункта, но реалистично ожидает уменьшения на 2 пункта.

Стоит отметить, что оценка Хуснуллина совпадает с рыночным консенсусом — большинство аналитиков также прогнозируют снижение ставки на 2 п.п., хотя в последние дни появились альтернативные сценарии на 1 или 3 процентных пункта.

Отвечая на вопрос о перспективах ключевой ставки до конца 2025 года, вице-премьер воздержался от конкретных прогнозов, подчеркнув, что это не входит в его компетенцию. Однако он назвал оптимальным сценарием снижение ставки до уровня 10-12% к концу 2025 года, что особенно важно для строительной отрасли и программ льготной ипотеки.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко рассказала в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня», ожидать ли 25 июля изменений по ключевой ставке России.