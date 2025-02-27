Центробанк сообщил о переносе сроков внедрения цифрового рубля

Руководством Центробанка принято решение о переносе сроков широкого внедрения цифрового рубля с 1 июля на более позднее время. Об этом заявила Эльвира Набиуллина, руководитель финансового регулятора. Ее слова привел «Коммерсантъ».

Работа над созданием цифрового рубля началась еще четыре года назад. В августе 2023 года были запущены пилотные проекты в этой сфере, тогда же в законодательстве были закреплены основные правила оборота в России такого средства расчета. Планировалось, что с 1 июля 2025 года цифровой рубль начнет массово внедряться по всей РФ. Теперь планы Банка России изменились.

«Мы перейдем к массовому внедрению цифрового рубля после того, как отработаем все детали в пилоте и проведем все консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов», — указала Набиуллина.

Она добавила, что точная дата массового запуска будет сообщена позднее.

Ранее по поводу цифрового рубля высказалась экономист Инна Литвиненко. По ее мнению, такое средство расчетов обладает эффективностью и удобством — граждане могут распоряжаться своими деньгами в режиме реального времени, проводить транзакции, обмен валюты и все необходимые платежи без участия банков.