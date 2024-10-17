ЕЦБ понизил базовую процентную ставку

В четверг, 17 октября, состоялось заседание Европейского центрального банка, на котором было принято решение уменьшить базовую процентную ставку с 3,65% до 3,4% годовых. Об этом регулятор пишет на своем официальном сайте.

Также уточняется, что до 3,25% была понижена ставка по депозитной линии, а по маржинальному кредитованию до 3,65%. Нововведения вступят в силу с 23 октября текущего года.

Ранее сообщалось о том, что ЦБ России предложил выдавать потребительские кредиты гражданам, но только после «охлаждения». Оформленную документально инициативу уже отправили в Минфин для разработки соответствующего закона.