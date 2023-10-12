Центробанк: жители Москвы и Подмосковья задолжали 2,8 трлн рублей

В Московском регионе задолженность по потребительским кредитам по итогам января-августа 2023 года увеличилась на 13,6% — до 2,8 трлн рублей, гласит статистика Центробанка, поступившая в распоряжение нашего интернет-издания.

Как говорится в сообщении пресс-службы регулятора, после сезонного снижения в январе, в феврале объемы выдач необеспеченных потребительских ссуд в Московском регионе начали вновь расти, достигнув своего пика в августе.

«Этому способствовала как высокая потребительская активность, так и возросший риск-аппетит банков. В августе вы­сокие темпы роста в сегменте необеспеченного потребительского кредитования сохранялись, в том числе за счет сезонного фактора (расходы на отпуск и подготовку к учебному году)», — пояснили корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» в Банке России.

При этом, добавила экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, на начало 2023 года численность населения Москвы и Московской области составила 21​ 691 993 человек.

«Путем простых математических вычислений можно прийти к выводу, что на каждого жителя Москвы и Московской области приходится 130 тыс. рублей потребительского долга», — добавила Проданова.

Ранее мы сообщали о том, что жители Москвы и Подмосковья накопили 16,1 трлн рублей.