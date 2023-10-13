«Цены достигли исторического максимума»: содержать автомобиль скоро будет очень дорого

Обслуживание автомобилей в России только за осень подорожало на 20%, ведь стоимость запчастей растет, дорожают и новые авто, рассказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Зацаринная.

По ее словам, все больше автомобилистов ввиду невысокой покупательской способности прибегают именно к ремонту и поддержанию жизни своих машин.

«А впереди зима — период, когда содержание авто становится еще более дорогостоящим. Зимняя резина изначально стоит дороже летней, а недавно появилась информация о возможном ее удорожании на 60%. Да и расход топлива при использовании зимней резины возрастает существенно. Таким образом, с наступлением холодов траты на автомобиль вырастут как минимум из-за смены шин и увеличения расхода топлива», — уточнила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Вторая самая большая статья расходов на автомобиль, по ее словам, это горючее.

«С учетом того, что уже сегодня цены на бензин достигли исторического максимума, ожидать снижения не приходится. Зимой требуется и более тщательный уход за автомобилем. Например, необходимо регулярно счищать снег и лед с кузова и стекол, а также протирать салон от снега и грязи, регулярно проверять уровень масла и других жидкостей, чтобы избежать поломок. Про непредвиденные расходы на ремонт, связанные с плохими погодными условиями, мы и не говорим уже», — добавила собеседница.

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