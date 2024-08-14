Цены на бензин в России могут вырасти до 70 рублей за литр

Стоимость бензина в России вырастет в сентябре. Ожидается, что цены поднимутся вплоть до 70 рублей за литр. Подробнее о причинах изменений — в материале «Подмосковье сегодня».

Как отмечают эксперты, главной причиной повышения цен на бензин является сезон отпусков. В это время резко повышается спрос со стороны отправляющихся на отдых россиян и иностранных туристов. Кроме того, повышается активность дачников и садоводов.

Однако в этом году подорожание топлива связано еще и с геополитической ситуацией. Так, рост цен обусловлен проблемами с транспортировкой бензина, а также сокращением выпуска нефти. По прогнозам специалистов, снижения стоимости топлива в 2024 году ждать не стоит.

Ранее торговые сети поддержали предложение ФАС об ограничении цен на бытовую технику.