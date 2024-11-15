Цены на iPhone 16 Pro снизились на 40%

Последняя выпущенная модель iPhone 16 Pro подешевела на 40%. Теперь топовый смартфон можно приобрести за 105-115 тыс. руб., сообщает Hi-Tech Mail.

Изначально такая модель стоила 170 тыс. руб. Через месяц флагман подешевел до 130 тыс. руб.

В настоящее время выгоднее всего такой телефон приобрести за границей.

На маркетплейсах iPhone 16 Pro можно купить за 105 тыс. руб., плюс к этой сумме нужно прибавить пошлину в размере около 14 тыс. руб.

Среди особенностей iPhone 16 Pro стоит отметить корпус из титана и стекла, 6,3-дюймовый OLED-дисплей, процессор A18 Pro и 8 гигабайт оперативной памяти. Также пользователей порадует тройная камера с объективами разрешением 48, 48 и 12 мегапикселей.

Ранее техноэксперт Биржевой заявил, что перед приобретением техники в «черную пятницу» следует сравнить цены.