Цены на нефть приблизились к $100 на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть приблизились к отметке 100 долларов за баррель впервые за последние четыре года. Как сообщает Financial Times , рост котировок связан с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке, где крупнейшие производители нефти рассматривают возможность сокращения добычи, а также с рисками для поставок через ключевые транспортные маршруты.

Одним из факторов нестабильности стал Ормузский пролив, который является важнейшим коридором транспортировки нефти. Власти США и Ирана ранее сообщали об атаках на суда в этом районе. В результате танкеры, перевозящие нефть и сжиженный природный газ, оказались перед повышенными рисками.

На фоне происходящего такие крупные экспортеры, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт, рассматривают сокращение добычи или временное закрытие некоторых месторождений. Причиной может стать риск переполнения хранилищ, поскольку часть нефти, предназначенной для экспорта, скапливается в акватории Персидского залива.

Аналитики предупреждают, что дальнейшие атаки на нефтяную инфраструктуру и энергетические объекты могут усилить давление на рынок и привести к новому росту стоимости энергоресурсов.

На прошлой неделе американская нефть West Texas Intermediate показала рекордный недельный рост, достигнув 90,90 доллара за баррель, что означает увеличение примерно на 36%. Международный эталон Brent поднялся до 92,69 доллара за баррель, тогда как в начале января котировки находились около 60 долларов.

Ранее сообщалось, что культовый седан Toyota Corolla взлетел в цене почти на 60%.