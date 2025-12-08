Цены на новогодние авиабилеты по России выросли на 71%

На горизонте вновь мерцает огнями Новый год — время, которое для многих связано с поездками к родным или открытием новых уголков России. Однако в этом году привычная радость предстоящих путешествий для тысяч семей рискует обернуться разочарованием. Причина — стремительный и, как кажется, неоправданный рост цен на авиабилеты внутри страны, который ставит под вопрос саму возможность праздничных поездок для обычных граждан. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Согласно анализу Ассоциации туроператоров России, средняя стоимость перелетов на ключевую дату — 1 января 2026 года — выросла на рекордные 71% по сравнению с началом декабря. На самых популярных направлениях, таких как Сочи, Калининград или Минеральные Воды, цены взлетели в полтора-три раза, а на отдельных маршрутах, например Москва — Сочи или Казань — Минводы, увеличение составило 222% и 249% соответственно. Примечательно, что даже на даты, формально не относящиеся к праздничному пику, тарифы остаются значительно выше обычного уровня, что говорит о системном, а не ситуационном характере подорожания.

Объяснения перевозчиков сводятся к рыночным механизмам — высокому спросу и заполняемости рейсов. Однако на фоне стабильных цен на международные направления такой дисбаланс выглядит как минимум странно. Складывается впечатление, что внутренний туризм, поддержка которого не раз озвучивалась на государственном уровне, превращается в привилегию для обеспеченных, а не в доступную возможность для каждой семьи. Особенно болезненно это ударяет по родителям с детьми, для которых путешествие по стране — не просто отдых, а важная часть воспитания и единения.

Такая ситуация — лишь верхушка айсберга общей практики сезонного взвинчивания цен. В праздничный период дорожает не только авиаперевозки, но и железнодорожные билеты, проживание, питание и даже услуги такси в туристических зонах. При этом себестоимость услуг часто не меняется — растет лишь наценка, оправдываемая ажиотажем. Парадоксально, но во многих странах в пик спроса, напротив, действуют скидки и спецпредложения, стимулируя поток туристов. У нас же логика зачастую обратная: максимизировать прибыль здесь и сейчас, не думая о долгосрочных последствиях и доступности сервисов.

Итогом становятся не только разочарованные планы, но и более глубокие социальные последствия. У людей формируется устойчивое ощущение, что жизнь в стране — это постоянная финансовая гонка, где даже праздник превращается в статью расходов, а не в источник радости. Это влияет и на демографические настроения: когда базовые радости — путешествие, качественный отдых, медицинские услуги — воспринимаются как непозволительная роскошь, растет неуверенность в завтрашнем дне и нежелание строить долгосрочные планы, в том числе связанные с созданием семьи.

Сложившаяся практика ставит перед обществом и государством серьезный вопрос: кто важнее — бизнес, стремящийся к сиюминутной прибыли, или граждане, для которых доступность услуг является показателем социальной справедливости? Пока рынок остается без эффективного регулирования в периоды ажиотажного спроса, принцип «кто может заплатить — тот и прав» будет преобладать, подрывая не только доверие людей, но и стратегические цели развития внутреннего туризма и социальной стабильности. Новогодний скачок цен — это не просто экономическая аномалия, а симптом системной проблемы, требующей внимания не только со стороны регуляторов, но и всего общества.

Ранее сообщалось, что москвичи и петербуржцы массово едут встречать Новый год в Нижний Новгород.