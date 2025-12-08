Москвичи и петербуржцы массово едут встречать Новый год в Нижний Новгород

Новогодние праздники этого года жители крупных городов России все чаще решают провести не за границей, а в одном из исторических центров страны. По данным сервиса «Островок», спрос на поездки в Нижний Новгород в период с 27 декабря по 11 января вырос на целых 31%, что говорит о заметном смещении туристических предпочтений в сторону внутреннего туризма. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Основной поток гостей в Нижний Новгород традиционно формируют столичные жители — именно москвичи лидируют по числу бронирований. Также активно планируют поездку гости из Санкт-Петербурга, Московской, Ярославской и Самарской областей. Это показывает, что крупные города-миллионники остаются ключевыми источниками туристов для регионов с богатым культурным наследием.

Средняя стоимость ночи в городе составляет около 8 500 рублей, при этом большинство путешественников — 38% — предпочитают удобство и уют апартаментов. Также востребованы отели без звезд (20%) и трехзвездочные гостиницы (16%), что отражает стремление туристов к балансу между комфортом и бюджетом. Любопытно, что классические четырехзвездочные отели занимают лишь 10% бронирований, уступая более гибким форматам размещения.

Больше половины гостей — 51% — планируют провести праздники парами, без детей. Каждое четвертое бронирование сделано семьями, что подтверждает статус Нижнего Новгорода как направления, подходящего для разных форматов отдыха. Еще 13% туристов отправятся в компании друзей, и лишь 8% выберут одиночное путешествие.

Таким образом, рост интереса к Нижнему Новгороду на новогодние каникулы — это не только показатель его привлекательности, но и часть общей тенденции: россияне все чаще открывают для себя родные города, ценят их историю, инфраструктуру и атмосферу праздника, которая здесь ничуть не уступает зарубежным аналогам.

