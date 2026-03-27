Цены на жилье в Московской области: новостройки лидируют по подорожанию

За последние 12 месяцев рынок жилья Московской области продемонстрировал разнонаправленную динамику. Если вторичное жилье и загородные дома подорожали в пределах инфляции, то новостройки поставили рекорд. Как рассказал REGIONS главный аналитик сервиса «ЦИАН» Алексей Попов, реальный рост — с учетом инфляции — зафиксирован только в первичном сегменте.

Цифры: кто и сколько подорожал

По данным статистики, предоставленным REGIONS, за год средняя стоимость квадратного метра в регионе изменилась следующим образом:

Сегмент Рост цены за год Вторичный рынок 6% Новостройки 21% Загородные дома 7%

Однако, как отметил эксперт, с учетом инфляции около 6% фактическое удорожание произошло только в сегменте новостроек. Основная причина — включение в стоимость квартир банковских комиссий за выдачу льготных кредитов.

Где дешевле, а где дороже

Сейчас средняя стоимость квадратного метра в Московской области составляет:

· 233 тыс. рублей — в новостройках · 176 тыс. рублей — на вторичном рынке · 122 тыс. рублей — в загородных домах (формально дешевле, но из-за площади итоговая цена выше)

Однокомнатная квартира площадью 38 кв. м обойдется в 8,9 млн рублей в новостройке и в 6,7 млн на вторичке. Загородный дом площадью 120 кв. м стоит в среднем 14,6 млн рублей.

Когда лучше брать ипотеку

Тем, кто рассчитывает на льготную семейную ипотеку при наличии одного ребенка, Алексей Попов советует не откладывать сделку. Во втором полугодии ставка по таким займам может вырасти с 6% до 12%.

Для покупателей, ориентирующихся на рыночные условия, ситуация иная. Эксперт считает, что ожидаемое снижение ставок во второй половине года, скорее всего, перекроет возможный рост цен в ближайшие месяцы. Однако выбор объектов к осени может сократиться из-за повышения спроса.

Сколько нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру

При нынешних ставках ипотека становится серьезным испытанием для семейного бюджета. Расчет на 30 лет с первоначальным взносом 20% и ставкой 19% дает следующие ежемесячные платежи:

· 85 тыс. рублей — за однокомнатную квартиру на вторичном рынке · 113 тыс. рублей — за новостройку · 186 тыс. рублей — за загородный дом

Чтобы банк одобрил кредит, доход заемщика должен быть как минимум вдвое выше ежемесячного платежа. Таким образом, минимальный уровень заработка для покупки жилья в Подмосковье составляет:

Тип жилья Требуемый доход в месяц Вторичный рынок 170 тыс. рублей Новостройка 225 тыс. рублей Загородный дом 372 тыс. рублей

Эксперт подчеркивает: сейчас главное ограничение для покупателей — не столько цена, сколько ипотечная нагрузка, которая требует от заемщика стабильного и высокого дохода.

Ранее сообщалось, что инвестиции в недвижимость в России упали на 30% в начале года.