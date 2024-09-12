Стало известно, что во время конференции, можно сказать произошел настоящий скандал: по словам Шурмы, ранее уволенного с со своего поста, то, что сейчас делает Зеленский, является не более чем уничтожением украинских солдат и под Курском, и на востоке страны. Те деньги, которые Европа выделяет на ВСУ, идут в карман чиновников.

Если сейчас, добавил Шурма, не начать договориться и прекращать конфликт на российских условиях, то потом может произойти так, что восстанавливать уже будет нечего. Кстати, модераторы конференции прервали связь с Шурмой спустя 50 секунд.

Напомним, ранее сообщалось, что на сайте украинского университета появились ролики российских журналистов.