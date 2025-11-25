«Цены поползли вверх»: утверждена индексация платежей за ЖКХ в 2026 году

Фото: [ Квитанции за коммунальные услуги в Московской области/Медиасток.рф ]

Правительство РФ утвердило предельные значения индексации платы за коммунальные услуги на 2026 год. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Утвержденный механизм ограничивает рост совокупной платы за жилищно-коммунальные услуги для граждан, указанной в единой платежной квитанции. Для каждого региона установлен индивидуальный индекс и допустимое отклонение от него.

С 1 января 2026 года предельный индекс роста платы во всех субъектах страны в среднем составит 1,7%. С 1 октября значения будут различаться в зависимости от региона.

Так, в Москве предельное изменение платы установлено на уровне 15%, в Московской области — 12,8%. В Санкт-Петербурге индекс составит 14,6 %, а в Ленинградской области — 9,2%.

Наименьшие значения утверждены для Хакасии и Чукотского автономного округа — 8%, а наибольший показатель установлен для Ставропольского края — 22%.

В правительстве объяснили, что индексация тарифов необходима для обеспечения стабильной работы жилищно-коммунального комплекса и поддержания качества предоставляемых населению услуг.

Для социально уязвимых категорий граждан предусмотрены меры адресной поддержки. Действует система предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для семей, в которых соответствующие платежи превышают установленную долю совокупного дохода.

Ранее экономист Инна Литвиненко в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила, что рост цен в России превысит инфляцию в 2026 году во всем.