«Цены рухнули на 7%»: аренда жилья в России подешевела из-за мигрантов

Снять квартиру в России стало ощутимо дешевле. Риелтор Олег Бендриков заявил: стоимость аренды упала на 5–7 процентов по сравнению с началом 2026 года и концом прошлого года. Причина — не сезонное охлаждение, а отток мигрантов. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Эксперт пояснил: ужесточение миграционной политики привело к выдворению многих иностранцев, а остальные уехали сами. Спрос на жилье в районах компактного проживания приезжих резко снизился. Именно это и потянуло цены вниз. До конца лета, по мнению Бендрикова, спрос не восстановится. Исключение — традиционный подъем в конце августа – сентябре, когда начинается деловой сезон.

Но и тогда большого роста не будет. Параллельно снижается ключевая ставка, а вслед за ней — ипотечная. Люди начинают присматриваться к покупке квартир, отвлекаясь от аренды. Таким образом, наниматели получают передышку. Арендные ставки останутся на нынешнем уровне как минимум до конца лета.

Для тех, кто собирается снимать жилье, эксперты советуют фиксировать в договоре состояние имущества и ремонта. Это поможет избежать споров при выезде. Но главная новость — рынок аренды развернулся в сторону съемщика. Цены упали, выбор вырос. А те, кто раньше сдавал квартиры мигрантам, теперь вынуждены искать новых жильцов и сбавлять аппетиты.

