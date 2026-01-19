Цены выросли в два раза: новосибирские водители теперь платят за ОСАГО на 30% больше, чем в среднем по России

Новосибирская область возглавила рейтинг российских регионов с самой высокой стоимостью полисов ОСАГО, сообщило РБК со ссылкой на финансовый маркетплейс «Финуслуги». При этом средняя цена по стране в 2025 году снизилась на 5% и составила 6778 руб.

Средний чек за «автогражданку» в Новосибирской области достиг 8815 руб., что на 30% превышает общероссийский показатель. В пятерку регионов с самыми дорогими полисами также вошли Хабаровский край (8729 руб.), Москва (8505 руб.), Челябинская (8365 руб.) и Московская область (8248 руб.).

Наиболее доступное страхование — в Орловской (4824 руб.), Тамбовской (5038 руб.) и Костромской (5065 руб.) областях.

Основная причина резкого роста цены в Новосибирском регионе — двукратное увеличение территориального коэффициента (КТ), установленного Центральным банком. Это решение вступило в силу 9 декабря 2025 года и было принято из-за сохраняющихся более пяти лет высоких рисков мошеннических действий в регионе.

По расчетам Сибирской ассоциации автоперевозчиков (САА), повышение коэффициента обойдется автомобилистам и перевозчикам дополнительно в 3,7 млрд руб.

Статистика ЦБ подтверждает высокие риски: средняя страховая выплата в области (159,5 тыс. руб.) в полтора раза выше среднероссийской, частота урегулированных страховых случаев (7,1%) значительно превышает средний показатель по стране (4,9%), а доля случаев с неоднократными убытками (19,9%) выше среднего вчетверо.

Как отметил представитель Департамента страхового рынка Банка России Василий Кулаков, выплаты по ОСАГО в регионе на 2,6 млрд руб. превысили сборы страховых премий, что является наихудшим показателем в стране.

Ранее сообщалось, что с января в Подмосковье выросли тарифы на эвакуацию и штрафстоянки.