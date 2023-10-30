Цифровой сервис по подбору сельхозземель в Подмосковье признан одним из лучших в России

Цифровой сервис по подбору сельскохозяйственных земель в Подмосковье был признан одним из лучших в России. Об этом сообщает Минсельхозпрод региона со ссылкой на исследование ФАС РФ.

По словам замглавы ведомства Юрия Умеренко, сервис работает с конца прошлого года. За это время было подобрано семьдесят земельных участков.

«Мы постоянно работаем над усовершенствованием процессов, внедряем цифровые услуги и сокращаем сроки оформления земли», - отметил Умеренко.

С помощью сервиса ИП и юрлица могут подобрать участок сельхозназначения в государственной или муниципальной собственности. Для этого нужно на сайте госуслуг области выбрать категорию «Подбор земельных участков сельскохозяйственным товаропроизводителям для осуществления ими сельскохозяйственной деятельности на территории Московской области».

Сервис позволяет выбрать участок на интерактивной карте. После выбора локации откроется окно с информацией о порядке действий для оформления земли.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев отметил значимость агропромышленного комплекса региона.