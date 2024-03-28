Цикорий с экстрактом корицы начали производить в Подмосковье

Компания «Московская кофейня на паяхъ» из Рузского городского округа анонсировала расширение линейки цикория, представив «Натуральный сублимированный цикорий с экстрактом корицы. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В 2004 году компанией был запущен первый в России и Восточной Европе завод полного цикла по производству растворимого сублимированного, гранулированного и порошкообразного кофе.

Примечательно, что содержащийся в цикории пребиотик инулин нормализует микрофлору, улучшает обмен веществ, укрепляет иммунитет, помогает снизить уровень сахара в крови. А корица является антиоксидантом, ее аромат помогает при стрессе и депрессии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.