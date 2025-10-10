Турагент Мкртчян пояснил, почему туристы из Китая не едут массово в Россию

Введение безвизового режима между Россией и Китаем, действующее с сентября 2025 года, принесет заметно больше выгод российской стороне. Такую точку зрения высказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, пояснив, что существующий дисбаланс в турпотоке сохранится в обозримой перспективе. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, ключевая причина асимметрии заключается в разной значимости туристических направлений для граждан двух стран. Россия с населением 145 миллионов человек ежегодно направляет в Китай около двух миллионов туристов, тогда как из полуторамиллиардного Китая к нам приезжает не более полутора миллионов человек. Для китайского рынка Россия остается периферийным направлением, в то время как для российских туристов Китай представляет серьезный интерес.

Турэксперт добавил, что экономические факторы дополнительно ограничивают потенциальный турпоток из Китая. Российские туристические услуги существенно подорожали для китайских граждан, привыкших к стандарту групповых поездок за 45 долларов в день с полным пакетом услуг. Современные российские цены оказались неконкурентоспособными на фоне таких направлений, как Таиланд или Вьетнам, где китайцы могут отдыхать за символические суммы. Исключение составляют лишь приграничные дальневосточные регионы, где стоимость переезда остается доступной.

По его мнению, серьезным препятствием для развития китайского туризма стала инфраструктурная ограниченность Дальнего Востока. По оценкам экспертов, во Владивостоке необходимо как минимум утроить количество отелей категории четырех-пяти звезд — с нынешних 15 до 50 объектов, чтобы удовлетворить потенциальный спрос. Без решения этой проблемы массовый приток китайских туристов невозможен даже в условиях безвизового режима.

Мкртчян резюмировал, что текущая конфигурация безвизового взаимодействия действительно выгоднее России, получающей дополнительный стимул для развития въездного туризма. Для кардинального изменения ситуации потребуется не только ответная отмена виз со стороны России, но и серьезная работа по адаптации туристической инфраструктуры под требования китайских путешественников, а также повышение ценовой конкурентоспособности российских туруслуг.

